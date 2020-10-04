Atlantik’ten Çanakkale Boğazı’na

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, “Çanakkale Boğazı’nın biyolojik zenginliği, yerli türler kadar göçmen türleri de çekiyor. Kuzey Ege’de daha önce görülmeyen bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir, insanlarla pek teması olmaz” dedi. l AA