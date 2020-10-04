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    HaberlerEge Haberleri Atlantik’ten Çanakkale Boğazı’na
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    04.10.2020 - 00:00 |

    Atlantik’ten Çanakkale Boğazı’na

    Çanakkale Boğazı’nda 50 metre derinlikte sardalya avlayan balıkçıların ağına Atlantik Okyanusu’nda yaşayan, 2.5 metre uzunluğunda dikenli yılan balığı takıldı.

    Atlantik’ten Çanakkale Boğazı’na

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, “Çanakkale Boğazı’nın biyolojik zenginliği, yerli türler kadar göçmen türleri de çekiyor. Kuzey Ege’de daha önce görülmeyen bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir, insanlarla pek teması olmaz” dedi. l AA

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