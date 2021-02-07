Atlas bebek, anne şefkatiyle iyileşti

Zaman geçirmeden ameliyat olması gereken 3 günlük bebek, Medicana International İzmir Hastanesi’nde, kendisi de 8.5 aylık hamile olan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından doğum iznine ayrılan Op. Dr. Akar, kasık fıtıklarının çocuklarda en sık görülen ameliyat sebeplerinden biri olduğunu, doğru ve zamanında müdahaleyle bebeklerin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade etti.



Akar, “Çocuk, fıtık haricinde sağlam sağlıklı olduğu en yakın zamanda ameliyat olmalı. Çünkü fıtık kesesi içerisine girebilecek olan bağırsak eğer karın içerisine geri dönemezse kese içerisinde sıkışarak kanlanması bozulur. Kanlanması bozulan bağırsak bir süre sonra şişmeye başlar ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak delinerek çok daha ciddi hatta hayati tehlike yaratabilecek bir tablo meydana gelir” dedi.