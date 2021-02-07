BİST1.527-0.50EURO8.51-0.44USD7.05-1.09ALTIN411.44-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Atlas bebek, anne şefkatiyle iyileşti
    ABONE OL
    07.02.2021 - 00:01 |

    Atlas bebek, anne şefkatiyle iyileşti

    İzmir’de 37 haftalıkken dünyaya gelen Yağmur ve Cihan Çakar’ın Atlas ismini verdiği bebeklerinin sağ kasığında fıtık olduğu anlaşıldı.

    Atlas bebek, anne şefkatiyle iyileşti

    Zaman geçirmeden ameliyat olması gereken 3 günlük bebek, Medicana International İzmir Hastanesi’nde, kendisi de 8.5 aylık hamile olan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından doğum iznine ayrılan Op. Dr. Akar, kasık fıtıklarının çocuklarda en sık görülen ameliyat sebeplerinden biri olduğunu, doğru ve zamanında müdahaleyle bebeklerin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

    Akar, “Çocuk, fıtık haricinde sağlam sağlıklı olduğu en yakın zamanda ameliyat olmalı. Çünkü fıtık kesesi içerisine girebilecek olan bağırsak eğer karın içerisine geri dönemezse kese içerisinde sıkışarak kanlanması bozulur. Kanlanması bozulan bağırsak bir süre sonra şişmeye başlar ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak delinerek çok daha ciddi hatta hayati tehlike yaratabilecek bir tablo meydana gelir” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe ile ilgili flaş gelişme! Beklenen haber geldi...

    Son dakika! Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe ile ilgili flaş gelişme! Beklenen haber geldi...

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Köpeği sopayla döverek öldürdü! Valilik'ten açıklama

    Köpeği sopayla döverek öldürdü! Valilik'ten açıklama

    Sıradaki Haber