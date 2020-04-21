‘Atlatan da önlemleri bırakmamalı’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, “Kişisel önlemlerimizi almalı, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalıyız” dedi. Pullukçu, hastalığı atlatan bir kişinin önlemi elden bırakmaması gerektiğini belirtti, “Virüsü yenen kişilerden de kişisel izolasyon, temizlik, ellerin sıkça su ve sabunla yıkanması, maskesini takması gibi önlemleri devam ettirmesini istiyoruz. Özellikle de sağlık çalışanıysa korunmaya devam etmesini mutlaka söylüyoruz” dedi.

‘Hasta sayıları düşmeye başladı’

gundemebakis.com’dan Halime Erdoğan’ın haberine göre, bilimsel veriye dayanmayan söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Pullukçu, “Bahar alerjisi olanların virüsü çok daha çabuk atlatması diye bir durum söz konusu değil. Birisi, ‘Balgam çıkaran kişiler, virüsü daha çabuk atlatıyor’ bile demişti. Bu tür söylemlere kesinlikle itibar etmemeliyiz” diye konuştu. İzmir’de Kovid-19 vaka sayısının Türkiye’yle paralel olduğunu da söyleyen Pullukçu, “Hasta sayıları düşmeye başladı” şeklinde konuştu.