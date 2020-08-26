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    HaberlerEge Haberleri ATLI POLİSLER GÖREVE BAŞLADI
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    26.08.2020 - 07:00 |

    ATLI POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler, Aliağa’da devriye görevine başladı.

    ATLI POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler, Aliağa’da devriye görevine başladı. Köpeklerin ve atların şehirlerin güvenliğini sağlamada polise yardımcı olduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, “Emniyetin bugüne kadar görülmemiş farklı bir yüzü olan Atlı Birlikleri Aliağa’mızda sıklıkla göreceğiz. 12 kilometrelik sahil bandında ve mavi bayraklı Ağapark Plajı’nda devriye görevi yapacaklar” dedi.

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