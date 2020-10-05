Atölyeyle yüzde 69 tasarruf

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi’nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Marangoz Atölyesi’nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler dışarıdan hizmet almadan ve piyasanın altında maliyetle imal ediliyor. Uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler de yenileniyor. Ayrıca belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemeleri de dışarıdan temin edilmeden atölyede yapılıyor. 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı.