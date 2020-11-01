Avcılar İnşaat, kapılarını açtı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Avcılar İnşaat, ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ve ihtiyaç sahibi durumunda olanlar için inşaat firmalarıyla müteahhitlere çağrıda bulundu. İzmir’de konut stoğu sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Avcı, “Avcılar İnşaat olarak stoğumuzda bulunan tüm gayrimenkulleri depremzedelerin kullanımına sunmak üzere karar aldık. Gün, dayanışma günü. Birbirimize sahip çıkma, destek olma günü. Bu nedenle İzmirli müteahhit ve inşaat firmaları olarak güçbirliği yapıp el uzatmak da görevimiz” dedi. Depremin, kentsel dönüşümün ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Avcı, “Depremin en çok etkilediği Bornova ve Bayraklı’da konut üreten Avcılar’ın hiç bir binası zarar görmedi. Yaşadığımız bu acı olay, bize sağlıklı ve güvenli konutlar üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kentsel dönüşüm için çok daha hızlı adımlar atılmalı ve uygulamaya geçilmeli” diye konuştu.