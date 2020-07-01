Avcılar, virüse meydan okuyor

Koronavirüs, inşaat sektörünü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sekteye uğrattı. Buna rağmen Avcılar İnşaat, çalışmalarına hiç ara vermedi, devam etti. Avcılar Bayraklı Exclusive, planlanandan 8 ay önce biteceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Sadece bu değil, İzmir için başlattığımız toplam yatırım değeri 925 milyon lira olan diğer projelerimize de pandemiye rağmen ara vermeyeceğiz” dedi. Avcı, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

- Salgın nedeniyle inşaat sektörü nasıl etkilendi?

Genel itibariyle tüm dünyada sektör pandemi nedeniyle geriledi. Bunun en net ölçümü Euro Bölgesi İnşaat Sektörü Toplam Aktivite Endeksi ile otaya çıktı. Endeks, şubatta 52.5 iken nisanda 15.1 gibi sert bir düşüş yaşadı. Bu düşüş Fransa, İtalya ve İngiltere’de salgının sektörü kalbinden vurmasıyla oldu. Almanya’da düşüş, daha yavaş seyretti. Amerika’da ise, yeni konut satışında yüzde 15.4 azalma oldu. Bu küresel gerileme elbette Türkiye’yi de etkiledi.

1.3 milyon çalışan

- Peki Türkiye genelinde nasıl bir tablo ortaya çıktı?

Geçen yıl tüm sektör 232 milyar liralık ekonomik büyüklük ile Milli Gelir’in yüzde 5.4’ünü oluşturdu. 1.3 milyon insan bu sektörde çalışıyordu. Pandemi, 200’den fazla alt sektörle bağlantısı olan sektörü, firmalarından çalışanlarına, tedarikçisinden üreticisine kadar hepsini negatif etkiledi.

-Peki ya İzmir genelinde son durum nedir?

Yılın ilk ayı inşaat sektörü açısından verimliydi. Örneğin, geçen yıl şubatta 4 bin 403 konut satıldı, bu yıl 7 bin 669 adedi buldu. Salgınla satış düştü. Şimdi yine tırmanışta. Biz yaşadığımız tüm güç koşullara rağmen son projemiz Avcılar Exclusive Bayraklı’da söz verdiğimiz tarihten 8 ay öndeyiz. Çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

- Salgın döneminde birçok firma inşaatı durdurdu, siz devam ettiniz, bunu nasıl yaptınız?

Biz bir karar aldık. Dedik ki işi durdurursak kimse bize, “Neden inşaat yapmıyorsunuz?” demez. Ancak iş, sadece inşaat yapmak değil ki. Bu iş aslında milli ekonomimize, şehrimize, ülkemize, insanlarımıza en çok katkıyı veren bir sektör. Bu noktada Avcılar olarak sorumlu davranmamız gerekiyordu. Hem yatırımcılarımıza hem İzmir’e hem milli ekonomiye karşı bu sorumluluğun gereği inşaatlara devam etme kararı aldık.

- Karar sonrası uygulama nasıl gerçekleşti?

Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı oldu. Bir süreliğine satış ofislerimizi ve ekibimizi evden çalışma modeline geçirdik, proje tanıtımlarımızı online gerçekleştirdik. Sonrasında üst düzey sağlık ve güvenlik önlemleri ile işbaşı yaptık. 800’ün üzerinde çalışan sayımızı rotasyonla beraber 1000’lere çıkardık.

- Yatırımcılar açısından durum nasıl gelişti?

Yatırımcılarımız bu zor dönemde yeni bir ev ve ofis için birikimlerini bizden yana kullandı. Taleplere göre vadesi gelen borçlarını öteledik.

Kısa süre sonra ikinci proje yolda

- Kredi faizlerindeki indirim Avcılar için neler getirdi?

Bazı meslektaşlarımız kredi oranlarındaki düşüşü fırsat olarak değerlendirip fiyat artışına gitti, biz tam tersi indirim yaparak fiyatlarımızın ulaşılabilir olmasını sağladık. Ev alma umudu olan herkesin umudu suya düşmesin istedik.

- Yeni projeler olacak mı?

Bizim “Modernizmin Mimarı” diye bir sloganımız var. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Aynı zamanda vizyonumuz. Modernizm, bir kültürdür. İçinde modern yaşamı barındırdığı gibi doğaya, insana, yaşama saygılı hayat stilini de barındırır. Bu söz bizim, mimari projelerimizin de anayasasıdır. Ayrıca geçtiğimiz yıl toplam değeri 925 milyon lira olan 3 yeni projemiz olacağını da söyledik. Avcılar Exclusive Bayraklı ilkiydi. Çok kısa süre sonra ikinci projemizi açıklayacağız. Bornova’nın en prestijli noktasında harika bir yatırım fırsatı sunacağız.