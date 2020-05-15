‘AVM’ler şu anda açılmamalıydı...’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ilk adımı olarak 11 Mayıs Pazartesi günü alışveriş merkezlerinin açılması üzerine bir açıklama yayımladı. Kurul, “Halk sağlığının henüz tesis edilmediği koşullarda AVM gibi devasa kapalı alanlar ve insan sirkülasyonuna sahip alanlar henüz salgın tam kontrol edilmemişken açılmamalıdır” denildi.

Açıklamada şu vurgular yapıldı: “Sağlık Bakanlığı’nın 9 Mayıs 2020 tarihli yazısında yer alan önerilerin, halkımızda bu hastalık ile ilgili sağlık okuryazarlığının (SOY) yeterince oluşmadığı ve kurallara uyma, önerileri uygulama konusunda istenilen düzeye henüz gelinemediği göz önüne alındığında, bulaşı engellemeye yetmeyeceği endişesini taşıyoruz. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 12 Mayıs 2020 tarihinde attığı tweet de bu endişemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor: ‘Bugün AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Afiş asılması, el antiseptiği bulundurulması, giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi, tuvalet, mescit gibi ortak kullanım alanları, kapı kolları, tekerlekli sandalye gibi ortak kullanım araçları, asansör kullanımı gibi bir dizi önleme ve kısıtlamalara halkımızın uyum sağlaması zaman alacaktır.”