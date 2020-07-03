‘Avrupa, Çin’e bile kapıları açtı’

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını açma kararı aldığı 15 ülke arasında Türkiye’ye yer vermemesine tepki gösterdi.

Turizmde tüm hijyen tedbirlerinin alındığını ve kontrollerin yapıldığını ifade eden Yalavaç, “Kovid-19 küresel salgınıyla mücadelede başarısız olan ülkelerle Türkiye’nin bir tutulması ikiyüzlülüktür. AB’nin aldığı karar tamamen ekonomik korkularla alınmış. Sağlıklı ve güvenli turizmin adresi Türkiye ile ilgili alınan bu yanlış karardan en kısa sürede vazgeçilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Listede, virüsün ortaya çıktığı Çin’in bile yer aldığını dile getiren Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise, “Türkiye’nin riskli ülkeler arasında gösterilmesi bizleri hem kızdırdı hem de üzdü. Burada Türkiye’nin yeni bir politika geliştirip acilen duruma çözüm bulması gerekiyor çünkü AB ülkelerinden gelecek turist bizim için önemli bir gelir kapısı” dedi. AB’nin listeyi iki haftada bir güncelleyeceğini söyleyen Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden de, “Kararı şaşkınlıkla karşıladık. Türkiye’ye üvey evlat muamelesi yapmaları çok kötü” ifadelerini kullandı.