Avrupa pazarının gözdesi

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Türkeç, Nazilli’de yetişen siyah incirin dünyada rakibi olmadığını belirtti, “Bu yöre, ürünün en önemli merkezlerinden biri olacak” dedi.

AYDIN Nazilli’de yetişen, uzun raf ömrü ve lezzetiyle birçok ülkeden talep gören siyah incir, dünya mutfaklarında aranan egzotik meyvelerden biri haline geldi.

Özellikle Avrupa ülkelerine yoğun satış gerçekleştirdiklerini söyleyen üretici ve ziraat mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, “Siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve aynı zamanda dünyada rakibi olmayan bir ürün. Bu durum üreticiyi incire yönlendirdi. Aydın yakın gelecekte siyah incirin en önemli merkezlerinden biri olacak” dedi.

Kendisinin de aile firmasında üretim yaptığını belirten Türkeç, “Katma değeri yüksek bir ürün olan siyah incirin kısa sürede tüketiciye ulaşması için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Aydın Türkeç, ürünlerin uçak kargo yoluyla daha fazla taşınabileceğini ifade etti. Nazilli yakınlarında Aydın Havalimanı ve Çıldır Havalimanı bulunduğunu hatırlatan Türkeç, “Bu limanlarda kullanılarak hava kargo sağlanırsa, ürün hızlı dağılmış olur. Hava kargo sadece İzmir ve İstanbul havalimanlarından yapılıyor. Bu bölgeye yakın havalimanlarında hava kargo taşımacılığı yapılırsa, siyah incir ihracat miktarı hızla artar” diye konuştu.

30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ağaçlardan toplanmaya başlanan siyah incirin Aydın’daki sezonunun bitmek üzere olduğunu anlatan Türkeç, “Bayrağı Bursa’ya devredeceğiz. Üretim miktarı geçen yılla kıyasladığımızda hemen hemen aynı hatta daha fazla. Bu yıl tutum oldukça iyiydi, kalitede sorun yoktu. Hedeflerin tuttuğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.-NEVRA UÇKAÇ DHA