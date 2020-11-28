Avrupa Spor Kenti: Çiğli

Kentin marka değerini yükseltmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla daha önce Avrupa Diplomasi ve Avrupa Konseyi Partner Kenti ödüllerini alan Çiğli Belediyesi, Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’nun verdiği 2021 yılı ‘Avrupa Spor Kenti’ ödülünü almaya hak kazandı. Kentte bu ödülü alan ilk belediye olduklarını söyleyen Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğlimizi yalnızca bölgesinde ve ülkemizde değil uluslararası mecrada da tanınır kılmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi örnek alınan model bir kent haline getirmek amacımız” dedi.

“Çiğli’yi sporun başkenti yapacağız” hedefiyle göreve gelen Başkan Gümrükçü, bir yıl içinde belediye bünyesinde hizmet verilen 5 branşı 14 branşa, 480 olan sporcu sayısını 1742’ye çıkardı. 2018 yılında 11 takımla yarışmalara katılan Çiğli Belediyesi’ni 2019 yılında liglerde 17 takımla temsil ettirdi.