Avrupa standartlarını İzmir’e getirdiler

Göz hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ile Op. Dr. Melih Türe’nin 2004 yılında kurduğu Bayraklı Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, kısa sürede Hatay ve Gaziemir’de de hizmete açıldı.



Üç merkezde sağlık hizmetlerine devam ettiklerini belirten Op. Dr. Helvacıoğlu, “NASA’nın astronotları için uygun gördüğü İDesing ve İLasik sistemini Türkiye’ye ilk getiren kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Alanında uzman kadromuzla teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, tedavi sürecine dahil ediyoruz. ‘Hayata Yeni Bir Bakış’ sloganıyla 7’den 77’ye bu sisteme uygun olan herkesi kartal gözü olarak bilinen çözünürlüğü yüksek görüşe kavuşturuyoruz” dedi.



Tedavinin ilk aşamasının doğru tanı ve teşhisin konulması olduğunu kaydeden Op. Dr. Helvacıoğlu, şunları söyledi: “İLasık, orta seviyeden ileri seviyeye kadar uzağı görmeme, yakını görmeme ve her türlü astigmatizma da dahil olmak üzere birçok görme bozukluğuna yönelik kişisel düzeltme sağlıyor. Hem yakın hem uzak hem de orta mesafe görme bozukluklarını tek bir lensle de ortadan kaldırıyoruz. Yakın uzak rehabilitasyonu yapabilen bifokal ve multifokal akıllı lensler ile gözlük kullanımına veda ediliyor. Robotik Cerrahi olarak da adlandırılan ‘Kateris’ sistemiyle ise hastalarımızı yüzde yüz bıçaksız cerrahiyle ameliyat ediyoruz. Bu yöntem hata payını ortadan kaldırdığı için minimum komplikasyon oranlarına sahip. Bu yüzden çok güvenilir ve kişiye bağlı hataları da ortadan kaldırıyor. Bu yeni sistemde astigmatı olanların kornealarında özel lazerle segmenter çizgiler oluşturarak korneanın şeklini normal kurvatürüne yaklaştırıyoruz astigmattan da kurtarabiliyoruz.”