'Avrupa'da oynamak istiyorum’

Altınordu’da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızların ardından, Avrupa ve Türkiye futbolunda kendinden söz ettirmeyi başaran genç stoper Ravil Tagir, gündemi değerlendirdi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı’nda forma giymeye hak kazanan, TFF 1. Lig’de ise bir savunmacı olarak hiç kart görmeyen ve perfomansıyla da herkesin beğenisini toplayan Tagir, “Bu zorlu koronavirüs salgını dönemini olabildiğince hızlı atlatmak istiyoruz. Tekrardan daha güçlü geri dönmek adına hazırlıklarımızı evlerimizden sürdürüyoruz” dedi.

‘Altınordu bir şans’

Altınordu’yla yolunun, okuldaki bir hocasının onu Altınordu’ya önermesiyle başladığını dile getiren Ravil, “Altınordu bizler için bir okul. Her türde eğitim var. Altınordu Akademisi’ni başta Türk futbolu olmak üzere bir şans olarak görüyorum” dedi. Kişisel hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu dile getiren genç stoper, “Avrupa’da yalnız kendimi değil aynı zamanda da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Bu konuda en doğru kararı kulübümün vereceğine inanıyorum. Benim hayalim Avrupa’daki 5 büyük ligden birinde oynamak” dedi.

‘Daha çok oyuncu yetişebilir’

Altyapıdan oyuncu yetiştirmenin yine kulüplerin elinde olduğunu hatırlatan Ravil, “Avrupa’da altyapıdan en az 2-3 oyuncunun çıktığını görüyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın da dediği gibi, bu toprakların gençleri istenildiği zaman her şeyi başarır” dedi.

‘Sorumluluk başarı getiriyor’

Akademide herkesin büyümesinden sorumlu tutulduğu bir çiçeğin olduğunu belirten Tagir, “Herkesin penceresinde, kendisinin sorumluluğunda olan çiçekleri vardı. Herkes bu çiçeklerin büyümesinden sorumludur. Altınordu da bizlerin gelişiminden sorumlu. O çiçekler bizlerin sorumluluk bilincini yüksek tutuyor. İnsan sorumluluk sahibi olunca, başarıya emin adımlarla yürüyebiliyor” dedi.