Avrupa’dan 100 tam puan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 2021-2027 dönemi Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi’ni içeren Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 100 tam puan ile kabul edildi. Belge sayesinde, Avrupa’daki yükseköğretim kurumları ile çok yönlü işbirliklerinin sürdürülmesi; öğrenciler ile akademik ve idari personelin sunulan olanaklardan faydalanması hedefleniyor.

Değişen dünyayı yerinde takip etmenin, lisan geliştirerek kültürlerarası diyaloğa dahil olmanın ve bilimsel bakış açısını derinleştirmenin uluslararası yükseköğretim programlarının ana gayesi olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu noktada üniversite olarak mensuplarına uluslararası eğitim ve staj gibi her türlü fırsatı sunmaya özen gösterdiklerini söyledi.

28 ülkeyle anlaşma

Hızla büyüyen ve son yıllarda yükseköğretim alanında büyük yatırımlara imza atan Türkiye’nin yurtdışında eğitim tecrübesi kazanmış bireylere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hotar, “Yıllar içinde edindiğimiz birikim ve tecrübe sayesinde, Erasmus+ kapsamında 28 ülke ile 396 anlaşmamız bulunuyor. Bu rakamlar, aslında, mensuplarımıza sunduğumuz fırsatların da bir göstergesini teşkil ediyor. Üniversitemizin temel amaçları içinde öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve deneyim alanlarını genişletmek de yer alıyor. Bu noktada kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Erasmus’un önem verdiği başlıklarda üniversite olarak çalıştıklarını sözlerin ekleyen Hotar, “Dijital Erasmus ve Kağıtsız Erasmus gibi programının yeni dönemde ağırlık verdiği konularda bir çalışma başlattık. Bu sayede, hem kendimizi geliştirme imkanı bulacak hem de sürece katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.