Avrupa’dan 3 milyon Euro hibe

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve çevreci ulaşım vizyonu Avrupa’nın dikkatini çekti. Büyükşehir’in hazırlayacağı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, Avrupa Birliği’nden (AB) yaklaşık 3 milyon 199 bin 845 Euro hibe almaya hak kazandı. Sürecin ilk adımı olarak kente gelen AB uzmanları, plan hazırlığında görev yapacak personele eğitim verdi. İzmir, Türkiye’de SUMP projesi hazırlayacak kentler arasında AB’den destek alan ilk ve tek kent oldu.

İki yılda hazır

İzmir’deki çalışmaların AB’nin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) ile örtüştüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Otomobile bağımlı kentsel gelişim ve ulaşım modeline alternatif üretmeyi, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği mümkün kılmayı amaçlayan SUMP, bugün Avrupa’nın birçok kentinde benimsendi ve ulaşım ana planlarının yerini aldı. SUMP İzmir iki yılda hazırlanacak. Planımızın temel hedefi; bireysel otomobil kullanımının azaltılması, toplu taşıma, bisiklet ve yaya erişiminin artırılması, paylaşımlı mikro mobilite olanaklarının geliştirilmesi ve araç değil insan odaklı kent merkezi yaratılması” dedi.