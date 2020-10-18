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    HaberlerEge Haberleri Avrupa’nın en güzel 10 adasından biri
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    18.10.2020 - 00:00 |

    Avrupa’nın en güzel 10 adasından biri

    Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Traveler (CNT) anketinde, Avrupa’nın en güzel 10 adasından biri seçildi.

    Avrupa’nın en güzel 10 adasından biri

    Turkuaz renginde, ince kumuyla Bozcaada’nın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı da, geçen yıl The Guardian Gazetesi’nin seyahat yazarları tarafından Avrupa’nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterildi. Ada, önceki yıllarda ise; New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından tatilcilere tavsiye edilmişti.

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