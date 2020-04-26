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    HaberlerEge Haberleri Avrupa’nın gündemindeyiz
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Avrupa’nın gündemindeyiz

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele kapsamındaki hizmetleri ses getirdi.

    Avrupa’nın gündemindeyiz

    Belediye’nin İftar Sofrası uygulaması, İspanyol basınında, Maskematik uygulaması ise Avrupa Şehirler Birliği’nin web sitesinde yerini aldı. İspanya’nın ileri gelen haber ajansı EFE abonelerine, “Türkiye kültürel ve sosyal aktiviteler olmadan sınırlı bir Ramazan’a hazırlanıyor” başlıklı bir haber servis etti. Haber, La Vanguardia ve Puplico gibi önde gelen haber kuruluşlarının web sitelerinde yer aldı.

    Avrupa Şehirler Birliği’nin “Kovid Haberleri” sayfasında paylaşılan örnek uygulamalar arasında İzmir ve Maskematik yer buldu.

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