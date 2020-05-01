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    01.05.2020 - 00:09 |

    Avrupa’ya örnek

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 milyon 862 bin 622 maskeyi ücretsiz olarak dağıttıklarını belirtti, “Türkiye’de bir ilki yaptık, Avrupa’ya da örnek olduk” dedi

    Avrupa’ya örnek

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılanları ‘Başkanın Günlüğü’ adıyla paylaşmaya devam ediyor.

    Soyer, maske dağıtımıyla ilgili de konuştu, “Sessiz sedasız, kimseyle polemiğe, tartışmaya girmeden maske dağıtımı konusunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, çalışma arkadaşlarımla iftihar ediyorum çünkü Avrupa’ya da örnek olduk. Önceki gün itibariyle 1 milyon 862 bin 622 maskeyi vatandaşımıza ücretsiz ulaştırdık. Bunun 433 binini metro istasyonlarına 17 Nisan’dan bu yana koyduğumuz 10 maskematik aracılığıyla dağıttık” dedi.

    Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

    42 bin 808 litre süt

    “Dayanışma için hazırladığımız yardım paketlerinin yanısıra içinde patates, soğan, elma, portakal, limon bulunan ‘Direnç Paketi’ adını verdiğimiz yeni destek paketini de bir süredir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bizim tek amacımız var, üretim zincirinin kırılmaması, her türlü zorluğa rağmen köylümüzün toprağına küsmemesi. Önceki gün 2 bin 613 çocuğumuza da 42 bin 808 litre süt ulaştırdık. Uzmanlarımız psikodestek hattından 32 kişiye yardımcı oldu. 43 engellimize uzaktan eğitim, 35 kişiye evde bakım hizmeti verdik.”

    Maskematikler Karşıyaka’da

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirdi. Karşıyaka Vapur İskelesi’ne giden Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve Belediye Başkanı Cemil Tugay Maskematik uygulamasını başlattı. Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartlarını gösterek maske alabiliyor.

     

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