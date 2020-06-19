Ayağınla bas otobüs dursun

Balıkesir’de, belediye otobüslerini duraklarda durdurmak için, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde el butonu yerine ayakla basılan düğmeler kullanılmaya başlandı.

Normalleşme sürecinde vatandaşların kullanımına açık olan, Büyükşehir Belediyesi iştiraki BTT A.Ş. otobüslerinde önlem artırıldı. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırıldı, yerine ayak butonları yerleştirildi.

Otobüslerin zeminine, vatandaşlara fiziki mesafeyi anımsatmak için etiketler yapıştırıldı. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar kondu. Otobüslerde yoğunluk oluşmaması için sabah ve akşam sefer aralıkları 30 dakikaya düşürüldü.

‘Güzel günler yakın’

Hijyen kurallarının aynı şekilde uygumandığını belirten BTT. AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü Halil Aygün, “Bunlara ilave olarak gün içerisinde seferden dönen tüm araçlarımızı otomatik makinelerimizle dezenfekte ediyoruz. Yine servis bitiminde gece temizlikleri yapıldıktan sonra araçlarımızın içine 10 dakika süreyle ultraviyole ışınlar tutarak sabah vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz bir şekilde sunuyoruz. Merkez ve ilçe terminallerimizin temizliğine bu süreçte daha fazla önem veriyoruz” dedi. Personel sayısını artırdıklarını kaydeden Aygün, “Terminal girişlerine fiziki mesafeyi zihinlerden çıkarmayacak levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşların sağlığını korumak için gereken önlemleri aldıklarını belirtti, “Ayak butonu uygulaması, bunlardan sadece biri. Kovid-19’la mücadelede herkes dikkatli olmalı. Zorluğu birlik içinde aşacağız ve güzel günlere ulaşacağız. Toplum içinde birbirimize destek olalım” diye konuştu.