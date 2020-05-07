Ayağıyla kazacak mı?

Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı Hatice T, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirtti, “Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?” dedi. Antik kentin içinde, ‘Ören yerinde tehlike arz eden çok sayıda kuyu ve sarnıç bulunmaktadır’ yazılı çok sayıda uyarı tabelasının yer aldığı da gözlendi.