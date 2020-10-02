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    HaberlerEge Haberleri Ayakkabıda, ikinci dijital buluşma
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Ayakkabıda, ikinci dijital buluşma

    Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 ikinci kez kapılarını açıyor.

    Ayakkabıda, ikinci dijital buluşma

    Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 ikinci kez kapılarını açıyor. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 13-15 ekim günlerinde gerçekleşecek fuar, 59 ülkeden bin 200 ziyaretçi ve 120 katılımcıyı, www.shoedex.events web adresinde buluşturacak.
    Türkiye ve dünyada bir ilki başarıp diğer bütün sektörlerde dijital dönüşümü tetikleyen bir etki yarattıklarını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Shoedex dijital bir fuar markası ve biz gün geçtikçe ürün gamımızı genişletiyoruz, katılımcılar dört kat arttı. Bu yüzden bu kez fuarımıza deri konfeksiyon sektörünü de ekledik. Her gün sürdürülebilirlik konulu bir webinarımız olacak. Dijitalleşme çalışmalarımız 2020 yılı sonu için belirlenen yüzde 30’luk ihracat artışı hedefimize de büyük katkı sağlayacak” dedi.

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