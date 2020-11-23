‘Ayakkabılarımız dünya pazarında’

Oğuzhan Kocabaş ile Yusuf Can Ateş, kurucu ortağı oldukları Royal Floria Group A.Ş.’ye ait Ayakkabı Prensi markasıyla pandemide online satış kanallarının daha çok tercih edilmesiyle birlikte İzmir’den dünyaya internet üzerinden kadın ayakkabısı satışı gerçekleştiriyor. Bir Türk markası olarak ülkenin adını yurtdışında duyurmaktan dolayı büyük bir gurur yaşardıklarını belirten Kocabaş, “4 mevsime hitap eden kadın ayakkabıları üretimi ve satışını yapıyoruz. Bu konuda yıllarını vermiş deneyimli ustalar ve ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm ürünlerimiz el yapımıdır. Sipariş üzerine çalışan bir markayız” diye konuştu.

İşbirliği mesajı

Pandemi nedeniyle Çin ve Suriye’de sıkıntılar oluştuğunu ve Türk üreticilerinin bu konuda öne çıktığını söyleyen Ateş de, “Teknolojiyi ailelerimizden elde ettiğimiz tecrübe ile birleştirdik. Dünya pazarında önemli bir oyuncu olmak ve ciromuzu da 20 katına çıkarmak için firma olarak yurtiçi ve yurtdışından firmalarla görüşmeler içindeyiz. Yeni işbirliklerine kapımız açık” dedi.