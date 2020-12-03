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    HaberlerEge Haberleri Ayakkabınızı çıkarın DMD’lilere yardım edin
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    03.12.2020 - 00:01 |

    Ayakkabınızı çıkarın DMD’lilere yardım edin

    İZMİR’de Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) hastası Sercan Ulucak’ın (30) babası Aydın Ulucak, sosyal medyada, yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek için başlatılan #shoesforDMD (DMD’liler için ayakkabı) kampanyasına İzmir’deki futbol takımlarından destek istedi.

    Ayakkabınızı çıkarın DMD’lilere yardım edin

    Hem Türkiye’den hem de yurt dışından ünlü futbolcuların kramponlarıyla poz vererek zincire katıldıklarını anlatan Ulucak, “Ülkemizde 5 bine yakın DMD’li çocuğumuz var. Onların ilaç, cihaz ve yaşamın içindeki zorluklarla ilgili aşılabilecek sorunlara toplumun duyarlı olmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’de DMD’li çocukların ve ailelerinin tek beklentisinin bu hastalığı sonlandırabilecek bir tedavi olduğunu dile getiren Ulucak, “Hem ilaç bulunması hem de diğer gereksinimlerimizin devlet tarafından karşılanması konusunda bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Devletin de kurumlarıyla bizim bu konudaki sıkıntılarımızı gidermesini istiyoruz” diye konuştu.

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