Ayakkabınızı çıkarın DMD’lilere yardım edin

Hem Türkiye’den hem de yurt dışından ünlü futbolcuların kramponlarıyla poz vererek zincire katıldıklarını anlatan Ulucak, “Ülkemizde 5 bine yakın DMD’li çocuğumuz var. Onların ilaç, cihaz ve yaşamın içindeki zorluklarla ilgili aşılabilecek sorunlara toplumun duyarlı olmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’de DMD’li çocukların ve ailelerinin tek beklentisinin bu hastalığı sonlandırabilecek bir tedavi olduğunu dile getiren Ulucak, “Hem ilaç bulunması hem de diğer gereksinimlerimizin devlet tarafından karşılanması konusunda bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Devletin de kurumlarıyla bizim bu konudaki sıkıntılarımızı gidermesini istiyoruz” diye konuştu.