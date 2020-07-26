Ayasofya lokması

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Konak Meydanı’nda lokma dağıttı. “Ayasofya, gerçek maneviyatına kavuştu. Bu kutlu dönüşüm ne mutlu ki bize nasip oldu” diyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Yaptığımız hayırla vatandaşla buluşma ve mutluluğumuzu paylaşma fırsatı bulduk. Ayasofya, 481 yıl boyunca cami olarak halkla buluştu ve 1934 yılında müzeye dönüştürüldü. Ayasofya Cami; milletimizin sabrı, devletimizin akıl ve dirayeti ile özüne ve gerçekliğine kavuştu. Kurban Bayramı’nın ardından il yöneticileri ve ilçe başkanları ile birlikte Ayasofya Cami’nde cuma namazı kılmak için İstanbul’da olacağız. Bu mutluluğu armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.