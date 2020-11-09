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    HaberlerEge Haberleri Ayda bebeği kurtaran ekip evine döndü
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    09.11.2020 - 00:03 |

    Ayda bebeği kurtaran ekip evine döndü

    İZMİR’i vuran depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebek ile çok sayıda kişiyi kurtaran Tunceli AFAD ekibi, evlerine döndü.

    Ayda bebeği kurtaran ekip evine döndü

    Ayda Gezgin’i enkaz altında öptüğü anlar görüntülere yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, “Çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orada çalışan ekipler, enkazdan son taş kalkana kadar görev aldı. Tunceli’ye döndük ama kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir’de kaldı” dedi. l DHA

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