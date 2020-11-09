Ayda bebeği kurtaran ekip evine döndü

Ayda Gezgin’i enkaz altında öptüğü anlar görüntülere yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, “Çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orada çalışan ekipler, enkazdan son taş kalkana kadar görev aldı. Tunceli’ye döndük ama kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir’de kaldı” dedi. l DHA