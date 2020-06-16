Aydem Enerji doğaya saygılı

Aydem Yenilenebilir Enerji ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. İş hayatına, çevreye ve topluma ‘saygı’ yaklaşımının benimsendiği raporda, kurumun “Hayat için Enerji” vizyonu kapsamında imza attığı çalışmalar yer alıyor.

İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, bir taraftan da kaynakların, sektörümüzün, paydaşların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalayıcıları arasına katıldık. Bugün, bu yöndeki gayretlerimizi bir adım daha ileri taşımaktan ve ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.