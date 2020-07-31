Aydem ve Gediz müşterisi katkı verdi

“Dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bugünlerde en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” diyen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Müşterilerimizin kurumumuz aracılığıyla destek olması bizi onurlandırıyor” ifadelerini kullandı. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver de, “Kumbara projemiz için Aydem ve Gediz Perakende Yönetimine ve çok değerli müşterilerine tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.