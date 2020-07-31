31.07.2020 - 00:02 |
Aydem ve Gediz müşterisi katkı verdi
2016 yılında gerçekleştirilen ‘LÖSEV Kumbara Çalışma Protokolü’ ile Aydem ve Gediz Perakende müşterileri, müşteri ilişkileri merkezlerinde bulunan LÖSEV kumbaralarına yaptıkları bağışlarla yüzlerce hastayı ve ailesini hayata bağlıyor. amaya devam ediyor.
“Dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bugünlerde en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” diyen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Müşterilerimizin kurumumuz aracılığıyla destek olması bizi onurlandırıyor” ifadelerini kullandı. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver de, “Kumbara projemiz için Aydem ve Gediz Perakende Yönetimine ve çok değerli müşterilerine tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.