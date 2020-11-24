24.11.2020 - 00:00 |
Aydın BŞB moral buldu
Misli.com Sultanlar Ligi’nde deplasmanda İlbank’ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kötü gidişe son vererek moral buldu.
Ligde art arda Türk Hava Yolları (D), Galatasaray HDI Sigorta (D) ve Vakıfbank’a 3-1’lik skorlarla yenildikten sonra Başkent deplasmanından 3 puanla dönen mavi beyazlılar, 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Ligde pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibinden rövanşı almaya çalışacak.