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    HaberlerEge Haberleri Aydın Büyükşehir, 7/24 görevde
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    02.03.2020 - 00:04 |

    Aydın Büyükşehir, 7/24 görevde

    Aydın Büyükşehir, 7/24 görevde

    Aydın’da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultanhisar ile Köşk’e bağlanan İzmir- Ödemiş yolu kapandı. Yaklaşık bin 200 rakımda yolların kar ve tipi nedeniyle kapandığını öğrenen vatandaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Kar yüksekliğinin yer yer 20 santimetreye ulaştığı Kuyucak ilçesinin Belenova, Ovacık, Musakolu ve Yeşildere, Buharkent ilçesinin Ericek, Yarpuzlu, Köşk ilçesinin Sarıçam, Karacasu ile Bozdoğan ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde yapılan çalışmalarda tuzlama çalışmaları yapıldı, yollar ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, acil müdahalelere karşı ekiplerin 24 saat hazır beklediğini söyledi.

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