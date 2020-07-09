Aydın Büyükşehir sezonu açtı

Takımın sağlık sponsoru Medinova Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ekibe Covid-19 testi de yapılırken tüm testler negatif çıktı. Aydın Büyükşehir’e ait Yörük Ali Efe Tesisleri’nde çalışmalara başlayan takım günde çift antrenman yapıyor. Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi, yeni sezonda başarılar diledi.