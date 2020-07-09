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    HaberlerEge Haberleri Aydın Büyükşehir sezonu açtı
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    09.07.2020 - 00:00 |

    Aydın Büyükşehir sezonu açtı

    Bu yıl Avrupa Kupaları’nı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

    Aydın Büyükşehir sezonu açtı

    Takımın sağlık sponsoru Medinova Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ekibe Covid-19 testi de yapılırken tüm testler negatif çıktı. Aydın Büyükşehir’e ait Yörük Ali Efe Tesisleri’nde çalışmalara başlayan takım günde çift antrenman yapıyor. Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi, yeni sezonda başarılar diledi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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