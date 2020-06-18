Aydın, güne sporla başlıyor

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan sabah sporuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporu Efeler’de Mimar Sinan Spor Salonu’nun yanındaki açık halı sahada yapılıyor. Hafta içi her sabah saat 8.30 ile 10 arasında düzenlenen sabah sporu, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde yapılıyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.