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    HaberlerEge Haberleri Aydın kestanesine AB tescili
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    17.09.2020 - 00:03 |

    Aydın kestanesine AB tescili

    Aydın kestanesine AB tescili

    Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye’nin coğrafi işaretlerinin dünyada da tanınırlığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Son olarak Aydın kestanesinin, Avrupa Birliği’nden (AB) tescil almasında itiraz sürecinin tamamlandığını belirten TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, “Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB’de tescilli dördüncü coğrafi işaretimiz olacak. AB’de ülkemizin 18 ürününün daha tescillenmesi için başvurumuz var. Bunlardan Milas zeytinyağının da tescillenmesi süreci kasım ayında tamamlanacak” dedi.

    Ege lezzetleri

    AB’de tescillenmesi için başvuru yapılan diğer Ege lezzetleri de şöyle: Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Aydın  kestanesi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Bayramiç beyazı.

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