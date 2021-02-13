BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aydın, olası depreme hazır
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Aydın, olası depreme hazır

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, olası depreme karşı önlemler almaya devam ediyor.

    Aydın, olası depreme hazır

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, olası depreme karşı önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla zemin katlarında otopark olan binaların depreme karşı daha güvenli hale getirilebilmesi için üç tarafının dış duvarla veya ara bölme duvarla güçlendirilmesine izin verildi. Güçlendirme çalışmaları ilçe belediyelerinden alınacak izinle yapılabilecek. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlara binalarını güçlendirmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber