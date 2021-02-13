Aydın, olası depreme hazır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, olası depreme karşı önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla zemin katlarında otopark olan binaların depreme karşı daha güvenli hale getirilebilmesi için üç tarafının dış duvarla veya ara bölme duvarla güçlendirilmesine izin verildi. Güçlendirme çalışmaları ilçe belediyelerinden alınacak izinle yapılabilecek. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlara binalarını güçlendirmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.