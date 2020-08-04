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    04.08.2020 - 07:00 |

    Aydın sahilleri güvenli ve sağlıklı

    Normalde 120 bin olan nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 700 bine çıkan Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tatil beldelerinde olağanüstü önlemler alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hijyen kitleri dağıtıyor.

    Aydın sahilleri güvenli ve sağlıklı

    Normalde 120 bin olan nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 700 bine çıkan Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tatil beldelerinde olağanüstü önlemler alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hijyen kitleri dağıtıyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri su sıkıntısı yaşanmaması için 24 saat esasına göre çalışarak önlemleri alıyor. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de 24 saat esasına göre temizlik çalışması yapıyor.
    Tatil döneminde de salgına karşı tedbirleri sürdürmek gerektiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ekiplerimiz 24 saat boyunca görev başında. Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
    16.5 milyon lira yatırım
    Öte yandan ASKİ, Kuşadası’nda artan su ihtiyacına yönelik, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kaynaklardan getirilen içme suyu boru hattını yenilemeye başlıyor. Kapasitenin de artırılacağı hattın yenilenmesi için 16.5 milyon liralık kaynak ayrıldı. Çalışmalar bitirildiğinde turizmin gözbebeği Kuşadası’na kesintisiz ve daha fazla su verilecek.

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