Aydın, salgında diğer illere göre daha iyi...

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan ayı nedeniyle Efeler’de iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti. Köşger, koronavirüs salgınında Aydın’ın diğer illerle kıyaslandığında çok daha iyi durumda olduğunu söyledi, vaka sayısı sıfırlanıncaya kadar önlemlerin devam edeceğini belirtti. Köşger, “Şu ana kadar şehrimizde koronavirüsten 6 kişi hayatını kaybetti. 130 pozitif vaka var ama bunların çoğunluğu iyileşmiş durumda. Şu anda tedavisi süren 50 vatandaşımız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 7 il içerisinde biz de vardık. Yasağın kalkması insanları rehavete sevk etmesin. Bir müddet daha böyle idare edeceğiz” dedi.