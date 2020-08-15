Aydın tedbirli

Dezenfeksiyon istasyonlarında kamuya hizmet veren tüm araçlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Salgın riski ortadan kalkana kadar sıkı önlemler almaya devam edeceklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın bir araya geldiği tüm toplu taşıma araçları dahil kamusal alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Salgının bir an önce son bulabilmesi için vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve kesinlikle maske takmalarını istiyoruz” dedi.