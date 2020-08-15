15.08.2020 - 00:03 |
Aydın tedbirli
Aydın Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı sıkı önlemleri devam ettiriyor. 17 ilçede kamusal alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine devam eden ekipler, bir taraftan da esnafa ve vatandaşlara hijyen kiti dağıtımını sürdürüyor.
Dezenfeksiyon istasyonlarında kamuya hizmet veren tüm araçlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Salgın riski ortadan kalkana kadar sıkı önlemler almaya devam edeceklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın bir araya geldiği tüm toplu taşıma araçları dahil kamusal alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Salgının bir an önce son bulabilmesi için vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve kesinlikle maske takmalarını istiyoruz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.