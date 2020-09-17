Aydın trafiğini düzenleyen çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma araçlarının yolcu indirme bindirme esnasında trafiği yavaşlatmasının önüne geçmek ve engelli araç park alanlarını belirginleştirmek için yatay trafik işaretlemeleri yaptı.

Durak bölgelerine ve özellikle engelli araç alanlarına park etmemesi konusunda vatandaşları uyaran Başkan Özlem Çerçioğlu, “Trafik akışının daha sağlıklı ilerlemesi için sürücülerin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının duraklarına park edilmemesi trafik akışını hızlandıracaktır. Ayrıca engelli araç park alanlarına sürücülerin yüksek hassasiyet göstermesi lazım” dedi.

Muhtarları dinlediler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ise, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ile birlikte Nazillili muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerin taleplerinin ilk ağızdan dinlendiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yatırımlara vatandaşın talepleri doğrultusunda şekillendiğinin altını çizen Altıntaş, muhtarlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.