Aydın turizminde ortak akıl zirvesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSA) bağlı ülke genelindeki 13 bölge başkanlığının 250 bölge acente temsilcisi Kuşadası’nda bir araya geldi. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından organize edilen ve üç gün süren program kapsamında katılımcılara Aydın il içerisinde bulunan turizm destinasyonlarının tanıtımı yapıldı.

Seyahat acentelerinin, bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün önemli bileşenlerinden olduğunu ifade eden TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, “Ülke turizmini kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Güzel işler

Türkiye’nin 13 bölge başkanlığından gelen 250 turizm acente temsilcisini ilçede ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Koronavirüs salgını tüm dünyada turizm sektörüne ciddi zararlar verdi. Bölge turizmini güçlendirmek için iş birliği yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Aydın Büyükşehir de turizmi geliştirmek için ciddi yatırımlar yapıyor. Ortak akıl ve güç birliğiyle turizm alanında çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, görevde olduğu sürece bölge turizmini geliştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye kazanır

Kentteki turizm faaliyetlerini güçlendirmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da, “Bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerinin uluslararası alanda daha çok tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Burada hepimize iş düşüyor. Turizmci kazanırsa, Aydın kazanır, Aydın kazanırsa Türkiye kazanır” dedi.

İki milyon liralık gelirden vazgeçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafı sevindirecek haberi meclis toplantısında açıkladı. Salgın sürecinde işyerlerini açamayan belediye kiracıları ve tezgâhlarını açamayan pazaryeri esnafından, söz konusu döneme ilişkin kira bedeli almama kararı çıktı. Belediye, işletmesini kendisinin yaptığı pazaryerlerinde bulunan tezgâhların ücretlerine ise zam yapmadı. Günel, “Esnafı rahatlatmak adına bir karar aldık. Yaklaşık olarak 2 milyon 88 bin liralık gelirden vazgeçmiş olduk ancak bu durum bütçe dengelerimizi bozmayacak” dedi.