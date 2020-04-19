Aydın Valisi Köşger: Vefat sayımız üç

Kentin salgından en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Köşger, “Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar üç vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Kentimiz hem önlemler hem de hastalıktan etkilenme noktasında Tükiye geneline göre iyi bir durumda, daha da iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşımız kurallara riayet ettiği sürece en az hasarla atlatacağız” dedi.