19.04.2020 - 00:05 |
Aydın Valisi Köşger: Vefat sayımız üç
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Mimar Sinan Mahallesi’nde market, fırın, kasap gibi işyerlerinde denetim yaptı.
Kentin salgından en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Köşger, “Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar üç vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Kentimiz hem önlemler hem de hastalıktan etkilenme noktasında Tükiye geneline göre iyi bir durumda, daha da iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşımız kurallara riayet ettiği sürece en az hasarla atlatacağız” dedi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.