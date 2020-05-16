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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da 40 bin liralık dayanışma
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    16.05.2020 - 00:05 |

    Aydın’da 40 bin liralık dayanışma

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Askıda Su Faturası” kampanyasına vatandaş büyük ilgi gösterdi.

    Aydın’da 40 bin liralık dayanışma

    Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla başlatılan projede ilk günde yaklaşık 40 bin lira değerindeki 520 fatura, hayırseverler tarafından ödendi. “İhtiyaç sahiplerine destek olmak hem bizlerin görevi hem de Anadolu kültürünün mirasıdır” diyen Çerçioğlu, “Alan elin veren eli görmediği yardımlaşmalar en doğru ve güzel olanı. Kampanyaya destek olanlara en içten teşekkürlerim sunuyorum” ifadelerini kullandı.

    Ödemesi çok kolay

    eaboneslemler.aydinask.gov.tr/fatura linki üzernden yapılan imecede, “Fatura Bırak” ve “Fatura Al” seçenekleri yer alıyor. Daha önceden Sosyal Hizmet Ağı’nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca fatura bırakmak isteyenler de 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.

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