Aydın’da 40 bin liralık dayanışma

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla başlatılan projede ilk günde yaklaşık 40 bin lira değerindeki 520 fatura, hayırseverler tarafından ödendi. “İhtiyaç sahiplerine destek olmak hem bizlerin görevi hem de Anadolu kültürünün mirasıdır” diyen Çerçioğlu, “Alan elin veren eli görmediği yardımlaşmalar en doğru ve güzel olanı. Kampanyaya destek olanlara en içten teşekkürlerim sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ödemesi çok kolay

eaboneslemler.aydinask.gov.tr/fatura linki üzernden yapılan imecede, “Fatura Bırak” ve “Fatura Al” seçenekleri yer alıyor. Daha önceden Sosyal Hizmet Ağı’nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca fatura bırakmak isteyenler de 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.