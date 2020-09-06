Aydın’da dezenfekte edilmeyen nokta yok

Kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında ise gelen tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Büyükşehir, esnaf başta olmak üzere vatandaşa hijyen kitleri ve maske dağıtmaya da devam ediyor.

Aydın genelinde özellikle ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız devam ettiğini anlatan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Salgına karşı sadece bizlerin tedbir alması yeterli değil. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızın da göstermesi gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

65 yaş üstüne özel

Öte yandan Büyükşehir’in sadece 65 yaş ve üstü vatandaşların kullanması için tahsis ettiği vezneler büyük beğeni topladı. Büyükşehir veznelerinden su faturası ödemek ve abonelik işlemlerini yapmak için gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, ilk olarak sıramatikten kendilerine özel olan seçeneklerden sıra numarası alıyor. Özel veznede abonelik ve fatura ödemek için iki ayrı personel işlem yapıyor. Veznelerde yer alan PVC paneller vatandaşların vezne personeliyle doğrudan temasını en aza indirirken, yerlere yapıştırılan uyarı işaretleri ile de sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.