07.05.2020 - 00:03 |
Aydın’da iki ilçeye yeni kaymakam
Aydın’ın Buharkent Kaymakamlığı’na Kemal Ülke, Bozdoğan Kaymakamlığı’na ise Yasin Ardıç ‘asil’ olarak atandı.
25 Ekim 2019’dan bu yana Buharkent’te görevli aday kaymakam Kemal Ülke ile 28 Ekim 2019’dan bu yana Bozdoğan’da görev yapan aday kaymakam Yasin Ardıç, görev yaptıkları ilçelere asil olarak atandı.
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