18.03.2020 - 00:03 |
Aydın’da kamu kurumlarında ilaçlama
Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde pek çok kamu kurumuna dezenfeksiyon işlemleri konusunda destek oluyor.
Ekipler, Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve jandarma noktaları başta olmak üzere il genelindeki cezaevleri, okullar, postaneler, otobüs ve minibüs terminalleri, tüm toplu taşıma araçları, camiler gibi ortak kullanım alanlarının tamamında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “İhtiyaç duyan tüm kurumlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.