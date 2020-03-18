Aydın’da kamu kurumlarında ilaçlama

Ekipler, Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve jandarma noktaları başta olmak üzere il genelindeki cezaevleri, okullar, postaneler, otobüs ve minibüs terminalleri, tüm toplu taşıma araçları, camiler gibi ortak kullanım alanlarının tamamında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “İhtiyaç duyan tüm kurumlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.