Aydın’da kar hazırlığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olası kar yağışına karşı 28 iş makinası, 5 tuzlama ekibi ve 500 ton tuz stoku ile karla mücadele hazırlığını yaptı. Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olması beklenen yüksek rakımlı noktalarda, yol güvenliğini sağlamak için hazır bulunacak olan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak. Başkan Özlem Çerçioğlu, gizli buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu.