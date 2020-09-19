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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da sıkıntı yok
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    19.09.2020 - 06:28 |

    Aydın’da sıkıntı yok

    Aydın’da Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısı’nda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

    Aydın’da sıkıntı yok

    Hem esnafa hem de vatandaşa, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, “Aydın’da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız” dedi. Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi. l AA

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