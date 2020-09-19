Aydın’da sıkıntı yok

Hem esnafa hem de vatandaşa, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, “Aydın’da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız” dedi. Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi. l AA