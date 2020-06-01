Aydın’da spor zamanı

Aydın genelinde sabah sporu etkinliklerine sosyal mesafe gözetilerek yeniden başlandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, uzun süredir evde kaldıklarını belirtti, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Spor, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde hafta içi her sabah saat 8 ile 10 arasında düzenleniyor.