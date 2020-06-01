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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da spor zamanı
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    01.06.2020 - 00:04 |

    Aydın’da spor zamanı

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşların imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

    Aydın’da spor zamanı

    Aydın genelinde sabah sporu etkinliklerine sosyal mesafe gözetilerek yeniden başlandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, uzun süredir evde kaldıklarını belirtti, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Spor, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde hafta içi her sabah saat 8 ile 10 arasında düzenleniyor.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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