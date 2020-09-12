Aydın’da su sorunu bitecek

Tarım kenti olan Aydın’da çiftçilerin sulama koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent’in Feslek Mahallesi’ndeki 2 bin 270 metre uzunluğundaki kanalda yapılan çalışma ile mahalledeki toplam sulama alanının yarısından fazlasının kullanacağı iyileştirme gerçekleştirildi. Geçen günlerde deposu yenilenen Ketenyeri Mahallesi’nde de yeni bir su kaynağı oluşturuldu. Çine’nin Bedirler Mahallesi’nde yapılan sondajla çıkarılan su ise mahallelilere büyük sevinç yaşattı.

Koçarlı pırıl pırıl

Öte yandan kent genelinde temizlik ve yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Koçarlı’da yol çizgileri yenilendi, yabani otlar temizlendi. Ayrıca çocuk oyun alanlarının bakımlarını yapan ekipler ağaç dikimi de gerçekleştirdi.