Aydın’da termal kameralar kuruldu

Didim ve Efeler’de yer alan sevgi evleri ile yaşlı barınma evlerine dışarıdan ziyaretçi girişi yasaklandı. Kuşadası Limanı’na yanaşan cruise gemisinin yolcuları için yolcu otobüsleri dezenfekte edildi. Mücadelede süratli karar almak ve alınan kararları uygulamak için “Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu” açtıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Salgın yaşanmaması için önlemleri sıkılaştırdık. Ayrıca dezenfeksiyon çalışması yapmak üzere mobil hijyen ekibi kurduk” dedi.