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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da termal kameralar kuruldu
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    15.03.2020 - 00:09 |

    Aydın’da termal kameralar kuruldu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ana hizmet binasında termal kamerayla koronavirüse karşı önlem aldı. Büyükşehir, tüm etkinliklerini de iptal etti.

    Aydın’da termal kameralar kuruldu

    Didim ve Efeler’de yer alan sevgi evleri ile yaşlı barınma evlerine dışarıdan ziyaretçi girişi yasaklandı. Kuşadası Limanı’na yanaşan cruise gemisinin yolcuları için yolcu otobüsleri dezenfekte edildi. Mücadelede süratli karar almak ve alınan kararları uygulamak için “Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu” açtıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Salgın yaşanmaması için önlemleri sıkılaştırdık. Ayrıca dezenfeksiyon çalışması yapmak üzere mobil hijyen ekibi kurduk” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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