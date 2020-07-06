Aydın’da trafik sorunsuz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler’deki Malazgirt Meydanı’nda trafiğin sağlıklı akması için yeni çizgi çalışması yapıldı. Meydanda olası kazaların önüne geçmek için de yeni uyarı levhalarıyla monte edildi. Vatandaşın can ve mal güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde güvenli trafik için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Fen İşleri ekiplerinin il genelindeki yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Didim’den İncirliova’ya Germencik’ten Nazilli’ye birçok yerde eşzamanlı asfaltlama ve sathi kaplama yapılıyor.

Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandıran ekipler; Didim Aytepe Caddesi, İncirliova Osmanbükü, Nazilli Esenköy, Germencik Dereköy ile Hilal Sokak’ta ve Efeler’de Eğrikavak - Musluca arasında mesai yapıyor.