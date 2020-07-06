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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da trafik sorunsuz
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Aydın’da trafik sorunsuz

    Aydın’da trafik sorunsuz

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler’deki Malazgirt Meydanı’nda trafiğin sağlıklı akması için yeni çizgi çalışması yapıldı. Meydanda olası kazaların önüne geçmek için de yeni uyarı levhalarıyla monte edildi. Vatandaşın can ve mal güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde güvenli trafik için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

    Öte yandan Fen İşleri ekiplerinin il genelindeki yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Didim’den İncirliova’ya Germencik’ten Nazilli’ye birçok yerde eşzamanlı asfaltlama ve sathi kaplama yapılıyor.

    Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandıran ekipler; Didim Aytepe Caddesi, İncirliova Osmanbükü, Nazilli Esenköy, Germencik Dereköy ile Hilal Sokak’ta ve Efeler’de Eğrikavak - Musluca arasında mesai yapıyor.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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