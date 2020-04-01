Aydın’da üst düzey hijyen önlemleri

Hijyen ekipleri tarafından Türkiye’nin neredeyse her şehrine meyve-sebze dağıtımı yapılan hallerde de dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Ayrıca ana hizmet binası ve ASKİ veznelerine PVC panellerle önlem aldı. PVC bölmeler sayesinde vatandaşların personelle doğrudan temasının önüne geçildi. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binasında termal kamerayla vatandaşların sıcaklık ölçümleri de yapılıyor.



Ekipler sahada



Salgına karşı tüm detayları düşünerek gereken önlemleri aldıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Personelimizin ve vatandaşın sağlığını önemsiyoruz. Tüm çalışmalarımıza ek mobil hijyen ekipleri de 24 saat sahada görev başında” dedi.